В Бурятии провели акцию «Я против табакокурения»

В одном из музеев республики прошла специальная лекция для школьников
31 мая во всём мире проводится международная акция по борьбе с курением – Всемирный день без табака, который был установлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.
В Новоселенгинском музее декабристов прошла акция «Я против табакокурения», посвящённая Всемирному дню без табака. Для учащихся школы №2 Улан-Удэ прошла лекция о вреде курения.
Ребята высказали здесь своё мнение о вредной привычке и оставили подписи на плакате «Я против табакокурения». Каждому участнику акции были вручены листовки о здоровом образе жизни и профилактике табакокурения, сообщили в Национальном музее Бурятии.
Акция была посвящена Всемирному дню без табака
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В одном из музеев республики прошла специальная лекция для школьников
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