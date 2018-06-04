В Бурятии провели акцию «Я против табакокурения»



31 мая во всём мире проводится международная акция по борьбе с курением – Всемирный день без табака, который был установлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.



В Новоселенгинском музее декабристов прошла акция «Я против табакокурения», посвящённая Всемирному дню без табака. Для учащихся школы №2 Улан-Удэ прошла лекция о вреде курения.



Ребята высказали здесь своё мнение о вредной привычке и оставили подписи на плакате «Я против табакокурения». Каждому участнику акции были вручены листовки о здоровом образе жизни и профилактике табакокурения, сообщили в Национальном музее Бурятии.

