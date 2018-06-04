Улан-удэнцев призывают отремонтировать дом имени Эржены Будаевой

В рамках благотворительной акции жители Бурятии могут помочь с ремонтом здания
В столице республики проходит благотворительная акция. В ходе неё все желающие могут помочь с ремонтом специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. Волонтёры будут проводить косметический ремонт помещений: шпаклевать стены, красить и т.д.
- Акция проходит с 15 мая по 15 июня, это такие условные сроки. Мы приглашаем жителей республики подключиться к мероприятию, - сказал Юрий Базаржапов, руководитель регионального отделения общероссийской «Национальной родительской ассоциации» в Бурятии.
Сейчас принимают участие в ремонтных работах детские сады, школы, ссузы, вузы и частные компании. Добровольцы, желающие сделать доброе дело, могут позвонить по телефону 61-11-36, и узнать, когда и с чем им прийти на акцию.
На выставке будут представлены 32 работы
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