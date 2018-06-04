Владимир Гранат вошёл в сборную России на чемпионат мира по футболу

Уроженец Улан-Удэ попал в окончательный состав сборной
Тренерским штабом национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародован окончательный состав команды для участия в чемпионате мира 2018. В него вошли 23 российских футболиста. В список игроков попал и уроженец Улан-Удэ, игрок казанского «Рубина» Владимир Гранат.
Владимир Гранат - мастер спорта международного класса, выпускник школы № 65, воспитанник футбольной школы «Локомотив», защитник сборной России и футбольного клуба «Рубин». Играет на позиции центрального и левого защитника.
Футболист участвовал в Евро-2012 и нескольких товарищеских матчах сборной России. После перелома ключицы
, полученного в матче «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» был вновь включен в расширенный состав сборной России.
В прошлом году Владимир Гранат побывал на турнире по мини-футболу в Улан-Удэ
и вручил награды юным футболистам. Тогда футболист пожелал маленьким спортсменам ценить дружбу и всегда помогать друзьям по команде.
Состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).
Защитники: Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Александр Головин (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва). Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).
Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).
На чемпионате, который стартует 14 июня, сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
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