Владимир Гранат вошёл в сборную России на чемпионат мира по футболу

На чемпионате, который стартует 14 июня, сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу:

Читают сейчас

Основной этап ЕГЭ в Бурятии пройдёт до 2 июля Общество, 26 июня будет организована церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»

В Улан-Удэ укомплектовали детские сады Общество, С 1 по 31 мая в Улан-Удэ прошло плановое комплектование муниципальных дошкольных учреждений



«Звезду» Иосифа Кобзона открыли на Багуловой аллее в Чите Общество, 1 июня на Багуловой аллее звезд на площади Декабристов состоялось открытие новой «звезды» с именем российского и советского эстрадного певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона



Синоптики: Май в Бурятии выдался теплее обычного Общество, Большую часть месяца погода на юге Восточной Сибири была неустойчивой, ветреной и прохладной

Бурятская группа Shono покорила The Spirit of Tengri Общество, Группа Shono из Бурятии уже выступала на The Spirit of Tengri в мае 2017 года и очень полюбилась зрителям. Вот и сейчас зрители не хотели их отпускать



В МГИМО открылась выставка фотографий из Бурятии Общество, Поездки студентов МГИМО на озеро Байкал с гуманитарной миссией в Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь стали доброй традицией института



Власти Улан-Удэ озвучили расписание ЕГЭ и выпускных Общество, Согласно федеральному расписанию основной этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит с 28 мая по 2 июля. Для проведения экзаменов задействованы 15 пунктов, где присутствуют школьные и федеральные общественные наблюдатели



Миниатюрные фигурки из Японии привезут в Улан-Удэ Общество, Передвижная международная выставка «Современные нэцкэ. Японская миниатюра из дерева» начала путешествие по России, сообщает DEITA.RU



Лучшие военные «Предсказатели стихии» обнаружились в Забайкалье Общество, Представители метеослужбы истребительной авиачасти ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, одержали победу в окружном этапе конкурса «Предсказатель стихии»



И.о. командующего войсками ВВО проинспектировал танковые стрельбы в Бурятии Общество, Временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Александр Чайко, выступая на митинге в гвардейском мотострелковом, дислоцированном в городе Кяхта, дал старт новому периоду обучения в войсках округа

