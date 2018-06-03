Елена Ваенга назвала исполнительницу песни «Улан-Удэ» своей невесткой

Российская певица Елена Ваенга в прямом эфире рассказала о личном знакомстве с прославившейся песней «Улан-Удэ» Варей: «практически жена» моего сына



Новый эфир программы «Привет, Андрей!» на «России 1» был приурочен ко Дню защиты детей. И героями программы стали дети, прославившиеся в любительских интернет-роликах. Оказалась среди них и 6-летняя Варвара Яцкевич.



Девочка ярко, очень эмоционально спела песню про Улан-Удэ и набрала больше 10 тысяч просмотров. Всего лишь за неделю.



Андрей Малахов поделился со зрителем своим наблюдением, что юная артистка прямо-таки «молодая Лена Ваенга». Певица вышла на связь со студией и рассказала, что знакома с певицей Варей. Более того, девочка ей почти родственница – «невеста» ее сына Ивана.



- Варино выступление мне - очень. Потому что это не просто лучшая подруга моего сына - практически его «жена». Дети друг друга так называют, и вижу я ее не реже собственного ребенк», - рассказала Елена Ваенга.



Варя - дочь музыканта и композитора Михаила Яцевича, который с 2011 года работает в коллективе у Елены Ваенги. Он играет на трубе и аккордеоне, пишет песни. Именно он автор композиции про Улан-Удэ.



Варвара, по собственному признанию, артистка со стажем, она не раз выходила на сцену, когда выступала Елена Ваенга.



- На одном Ленином концерте, я танцевала за кулисами, а она просто позвала меня на сцену. Теперь я часто выхожу на сцену вместе с Леной, - рассказала юная звезда Интернета.

