Детсадовцы Бурятии поучаствовали в квесте

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Дети проходили змейку и оказывали первую помощь



В Иволгинском районе воспитанники детского сада «Берёзка» приняли участие в квест-игре «Школа пешеходных наук». Мероприятие провели для закрепления навыков безопасного поведения на дороге и изучение дорожных правил через игру.



На первом этапе «Извилистая дорога» участники должны были проехать на самокате по змейке, не задев конус. На 2 этапе «Передай жезл» ребята передавали по кругу жезл, по окончанию одной минуты у кого оставался на руках жезл, тот отвечал за вопросы сказочного персонажа Светофорыча.



3 этап «В гостях у доктора Маши» - где малыши учились оказывать первую помощь пострадавшему и отвечали на вопросы по оказанию медицинской помощи. Заключительным заданием стала проверка знаний правил дорожного движения.



По завершению мероприятия сотрудники ГИБДД поблагодарили всех участников команд за активное участие, поздравили их с началом лета и пожелали безопасно и интересно провести отдых, сообщает УГИБДД по Бурятии.

