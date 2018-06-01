Дети проходили змейку и оказывали первую помощь
В Иволгинском районе воспитанники детского сада «Берёзка» приняли участие в квест-игре «Школа пешеходных наук». Мероприятие провели для закрепления навыков безопасного поведения на дороге и изучение дорожных правил через игру.
На первом этапе «Извилистая дорога» участники должны были проехать на самокате по змейке, не задев конус. На 2 этапе «Передай жезл» ребята передавали по кругу жезл, по окончанию одной минуты у кого оставался на руках жезл, тот отвечал за вопросы сказочного персонажа Светофорыча.
3 этап «В гостях у доктора Маши» - где малыши учились оказывать первую помощь пострадавшему и отвечали на вопросы по оказанию медицинской помощи. Заключительным заданием стала проверка знаний правил дорожного движения.
По завершению мероприятия сотрудники ГИБДД поблагодарили всех участников команд за активное участие, поздравили их с началом лета и пожелали безопасно и интересно провести отдых, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Детсадовцы Бурятии поучаствовали в квесте
Общество, Фото:
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