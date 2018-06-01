Рассмотрят вопросы репродуктивного здоровья и профилактики рака
В рамках международной научно-практической конференции «Социальная безопасность и социальная защита населения в современных условиях», которая будет проходить в Улан-Удэ 7-8 июня, запланировано проведение круглого стола, где рассмотрят вопросы защиты материнства как фактора демографической безопасности. Мероприятие пройдёт в правительстве Бурятии.
С основным докладом выступит заместитель министра - председатель комитета по делам семьи и детей министерства социальной защиты населения Бурятии Эльвира Эрдыниева. На круглом столе обсудят также существующие меры социальной поддержки матерей в Российской Федерации, формирование образа семьи как фактор демографической безопасности, поднимут тему репродуктивного здоровья женщин, профилактики рака молочной железы, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Улан-Удэ проведут конференцию по защите материнства
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