В Улан-Удэ проведут конференцию по защите материнства

Рассмотрят вопросы репродуктивного здоровья и профилактики рака



В рамках международной научно-практической конференции «Социальная безопасность и социальная защита населения в современных условиях», которая будет проходить в Улан-Удэ 7-8 июня, запланировано проведение круглого стола, где рассмотрят вопросы защиты материнства как фактора демографической безопасности. Мероприятие пройдёт в правительстве Бурятии.



С основным докладом выступит заместитель министра - председатель комитета по делам семьи и детей министерства социальной защиты населения Бурятии Эльвира Эрдыниева. На круглом столе обсудят также существующие меры социальной поддержки матерей в Российской Федерации, формирование образа семьи как фактор демографической безопасности, поднимут тему репродуктивного здоровья женщин, профилактики рака молочной железы, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

