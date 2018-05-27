Кулинарный фестиваль в Нижнем Новгороде соберет профессионалов кулинарного дела со всей страны». Гостей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, конкурс барбекю, море еды и концерт группы Trubetskoy
Фестиваль «Арзамасский Гусь» за годы существования стал местом встречи кулинарного сообщества России. «Дружба народов» – тема грядущего фестиваля «Арзамасский Гусь». К традиционным блюдам из локальных продуктов добавятся блюда разных кухонь почти со всего мира, в исполнении шеф-поваров известных ресторанов.
Так в кулинарном шоу «Готовим и едим шоу-блюда с шеф-поварами» будет представлена бурятская кухня. Буузы приготовит Сирафима Раднаева, представляющая буузную «Байкал» из Сергиева Посада, сообщает vestinn.ru.
На фестивале «Арзамасский Гусь» приготовят бурятские буузы
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