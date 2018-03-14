Рекламу проституток в Улан-Удэ распространяют по подъездам





















Сфера интим-услуг в Бурятии в последние годы терпит изменения. Толчком послужил экономический кризис, который, в частности, привёл к немонетизированному обмену на интим-услуги. Как сообщал «Байкал-Daily», жительницы Бурятии после падения реальных доходов

Также мужчина отметил, что девушки могут выехать на место в любое время суток.Сфера интим-услуг в Бурятии в последние годы терпит изменения. Толчком послужил экономический кризис, который, в частности, привёл к немонетизированному обмену на интим-услуги. Как сообщал «Байкал-Daily», жительницы Бурятии после падения реальных доходов стали расплачиваться сексом за обычные услуги . В частности, улан-удэнкам предлагают рассчитаться пикантным образом за ремонт сантехники, машин, сборку мебели, грузоперевозки и др. «Вконтакте» даже появились специальные тематические группы.

В столице Бурятии прямо в подъездах многоквартирных домов появляются цветные визитки, предлагающие услуги «ночных бабочек». И это при том, что в России проституция запрещена. Отметим, наиболее строгому наказанию подвергаются не сами проститутки, а лица, занятые в данной отрасли - считается, что степень общественной опасности их деяний выше.На визитках прописаны условия предоставления услуг, в том числе и бонус – 500 рублей – таксистам за доставку. Указан здесь также и короткий номер мобильника. Как сообщили «Байкал-Daily» по этому телефону, час времяпрепровождения с «ночной бабочкой» стоит 2500 рублей.- 3-4 девчонки подъезжают, и клиент выбирает одну, - сухо добавил собеседник.