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25 молодых учёных получили стипендии мэра Иркутска
Общество, 27.12.2017 16:13
Они представили разработки для нужд городского хозяйства
25 молодых учёных по итогам конкурса получили стипендии мэра Иркутска за разработки в области науки и техники для нужд городского хозяйства. Конкурс проводился впервые по следующим категориям: студенты очных форм обучения государственных вузов Иркутска – 10 стипендий по 20 тыс. рублей; аспиранты образовательных и научных организаций города – 10 стипендий по 25 тыс. рублей; ученые (кандидаты и доктора наук) образовательных и научных организаций Иркутска – пять стипендий по 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Победителей определила специальная межведомственная экспертная комиссия, в состав которой вошли представители комитета экономики, главный архитектор города, представители научного сообщества по различным направлениям науки, главные инженеры иркутских муниципальных предприятий городского хозяйства.
– Впервые мы вручаем стипендии в области науки и техники для нужд городского хозяйства нашим учёным, аспирантам и студентам. Я благодарю всех, кто принял участие в конкурсе. Важно было скоординировать научные исследования с проблемами городского хозяйства. У нас уже есть проекты, которые заинтересовали руководителей муниципальных предприятий. И они обязательно будут внедряться. В частности, уже ведутся переговоры о совместном проекте Университета путей сообщения и городского трамвайного депо. Я считаю, это наше большое достижение. Конкурс объявлен ежегодным, и я уверен, что это только начало большой совместной работы на благо нашего Иркутска, – отметил Дмитрий Бердников.
За организацию и проведение конкурса главу города поблагодарил ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков.
- Спасибо за то, что город поддерживает наших ребят – учёных, которые работают на развитие города. Мы со своей стороны готовы предложить ряд новых проектов для Иркутска: уже вначале следующего годы мы представим концепцию проекта «Молодой архитектор на каждую улицу». Я думаю, это будет интересно всем жителям нашего города, – заявил Михаил Корняков.
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