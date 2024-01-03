В Бурятии рухнуло промышленное производство



В ноябре 2023-го по сравнению с ноябрём 2022-го промышленное производство в Бурятии выросло на 2,7%, а вот за месяц – с октября – снизилось аж на 26,8%. В целом же за 11 месяцев (с января по ноябрь) оно упало на 3,2% по отношению к аналогичному периоду 2022-го. Об этом сообщили в Бурятстате.



При расчёте специалисты учли динамику выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, тепло- и электроэнергетике, обрабатывающей и других ведущих отраслях.



Все показатели в обрабатывающих производствах в последний осенний месяц оказались ниже прошлогодних (в ноябре 2022-го) на 42,6%, в январе-ноябре по сравнению с январем-ноябрём 2022-го – на 13%. Но кое-где наблюдался и рост.





- Наибольший (+14%) был в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. В сырьевом секторе он составил 10,1%, – отметили в ведомстве.



Кроме того, в республике увеличилась добыча угля и прочих полезных ископаемых (на 9,9%), производство продуктов (на 19,9%), текстильных изделий (на 47,4%) и одежды (на 1,1%).



Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 2,7%), производство химических веществ и химических продуктов (на 2,1%), резиновых и пластмассовых (на 32,1%), электронных и оптических изделий, компьютеров и металла, мебели, электрооборудования (37,1%), а также сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья (на 19,9%).