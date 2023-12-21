Аэропорт «Байкал» обслужил в декабре уже сто грузовых рейсов

В 2023 будет поставлен рекорд по грузам

Через международный аэропорт Улан-Удэ с начала декабря прошло ровно 100 грузовых рейсов. И более 750 грузовиков с начала года, сообщил 21 декабря гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.

«Груз продолжает идти! – отметил он. - Идёт напряженная работа не только служб аэропорта, но и таможенного и пограничного постов, аэронавигации, метеообеспечения, Роспотребнадзора, ветеринарного контроля служб авиатопливообеспчения и других наших коллег!»

Как сообщал «Байкал-Daily», на территории аэропорта «Байкал» создаётся склад временного хранения (СВХ). Это специально выделенное и обустроенное помещение, где осуществляется временное хранение товаров, перемещаемых через границу.

«Грузовая программа в аэропорту работает, - отмечал Гармаев. - И уже с января 2024 года мы планируем открыть склад, включив его в реестр СВХ».

«Байкал-Daily» писал, что аэропорт Улан-Удэ к 22 октября 2023 года поставил исторический рекорд по объёму грузоперевозок, обработав более 10 000 тонн груза.