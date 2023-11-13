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Жители Бурятии отдают за ипотеку почти половину своей зарплаты

Жители Бурятии отдают за ипотеку почти половину своей зарплаты
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Средний размер жилищного кредита в республике приблизился к 4 миллионам

Эксперты РИА Рейтинг выяснили, сколько тратят на ипотеку жители разных российских регионов. За показатель, по которому ранжировались субъекты, взяли соотношение среднего фактического платежа по жилищному кредиту за последние три месяца и средней чистой (то есть за вычетом НДФЛ) зарплаты за последние двенадцать – с сентября 2022-го по август 2023-го включительно.

Бурятия оказалась в этом списке на 32 месте из 85-ти (данных по Запорожской, Херсонской областям, ДНР и ЛНР пока нет). Жителям республики каждый месяц приходится отдавать за ипотеку почти половину – 46,9% – своего заработка. Средний размер ипотеки в Бурятии – 3 миллиона 800 тысяч рублей (годом ранее было 3 миллиона 300 тысяч). При этом наши земляки берут её примерно на 273 месяца (22 года и 9 месяцев).

Соседняя Иркутская область значится на 15-ой строчке. Там на ипотеку, средний размер которой составляет три с половиной миллиона, уходит 41,3% зарплаты. Забайкалье оказалось в рейтинге 27-м с показателем в 45,4%. Величина ипотеки в соседнем регионе – 4 миллиона.

Возглавили этот перечень Магаданская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Якутия. Замыкают рейтинг Севастополь, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания и Калмыкия.

По данным Центробанка, в первой половине 2023-го количество ипотечных заёмщиков в России перевалило за 10 миллионов. Согласно результатам исследования, в последние три месяца соотношение средних платежей по кредитам за дом или квартиру и средней зарплаты в стране составило 44%. В 2022-ом было 50%, то есть за год ситуация заметно улучшилась. В Магаданской области, занявшей первое место, среднее жалованье почти в четыре раза превышает ежемесячный взнос.

- Все лидеры рейтинга – северные и удалённые регионы. Эксперты объясняют это двумя факторами. Во-первых, из-за суровых климатических условий и специфики ведения бизнеса эти субъекты по зарплатам заметно превосходят другие. Во-вторых, природно-климатические факторы делают их не столь привлекательными для жизни, что определяет относительно слабый спрос на жильё. Поэтому цены на недвижимость там не столь высокие и, соответственно, кредиты берутся также относительно небольшие – особенно в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом, – отмечает РИА Новости.

В хвосте рейтинга оказалось достаточно много республик Северного Кавказа, что во многом объясняется небольшими доходами и растущей численностью населения. Из последней вытекает высокий спрос на жильё.
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