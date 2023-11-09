36 предприятий Бурятии получили господдержку от регионального фонда развития промышленности

Экономика, Фото: пресс-служба минпромторга РБ

Выданы льготные займы на сумму более 800 млн руб.



За последние 3 года Гарантийный фонд Бурятии (Фонд развития промышленности) выдал льготных займов предприятиям республики на сумму 829,4 млн руб. Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Господдержку получили производители строительных материалов, предприятия пищевого и швейного производств, деревообрабатывающие предприятия. Так, группа производственных компаний запустила новый бетонный завод: смесительные машины, транспортёр и погрузочный бункер.



- Благодаря новому бетонному заводу мы повысим производительность до 120 куб. м в час. Это позволит произвести подачу бетона на строительные площадки в объёмах от 1000 куб. м до 2000 куб. м в день. Конфигурация бетонного завода прекрасно подходит для производства бетона в больших объёмах как для изготовления ЖБИ, так и для высокой скорости загрузки автомиксеров товарным бетоном. В результате запуска в работу бетонного завода планируется увеличить объём продаж, – рассказывает предприниматель Сергей Ермаков.



Также предприятие приобрело оборудование для производства профлиста и металлочерепицы.



- Это новые возможности, новое производство для нашей республики. Производство было поддержано со стороны республики, наш региональный Фонд развития промышленности выделял льготный заём по нескольким направлениям. Общая сумма – 40 млн, здесь не только профлист, но ещё и бетоносмесительный узел. Это позволило приобрести оборудование, завести и установить его, и уже сейчас открыть производство и выдавать готовую продукцию. Всё это для снабжения наших строительных организаций, что приводит к удешевлению, чтобы не везти из других регионов, а получать здесь, на месте, по доступным ценам. Это предприятие будет обеспечено заказами и отрадно, что у нас появляются новые производства, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Напомним, Владимир Путин поручил правительству при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленности. Благодаря своевременным и эффективным решениям отечественная промышленность смогла в кратчайшие сроки приспособиться к новым условиям и нарастить объёмы производства.

