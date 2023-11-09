09 ноября

08 ноября

Популярное

36 предприятий Бурятии получили господдержку от регионального фонда развития промышленности

36 предприятий Бурятии получили господдержку от регионального фонда развития промышленности
Экономика,  Фото:пресс-служба минпромторга РБ
Выданы льготные займы на сумму более 800 млн руб.

За последние 3 года Гарантийный фонд Бурятии (Фонд развития промышленности) выдал льготных займов предприятиям республики на сумму 829,4 млн руб. Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Господдержку получили производители строительных материалов, предприятия пищевого и швейного производств, деревообрабатывающие предприятия. Так, группа производственных компаний запустила новый бетонный завод: смесительные машины, транспортёр и погрузочный бункер.

- Благодаря новому бетонному заводу мы повысим производительность до 120 куб. м в час. Это позволит произвести подачу бетона на строительные площадки в объёмах от 1000 куб. м до 2000 куб. м в день. Конфигурация бетонного завода прекрасно подходит для производства бетона в больших объёмах как для изготовления ЖБИ, так и для высокой скорости загрузки автомиксеров товарным бетоном. В результате запуска в работу бетонного завода планируется увеличить объём продаж, – рассказывает предприниматель Сергей Ермаков.

Также предприятие приобрело оборудование для производства профлиста и металлочерепицы.

- Это новые возможности, новое производство для нашей республики. Производство было поддержано со стороны республики, наш региональный Фонд развития промышленности выделял льготный заём по нескольким направлениям. Общая сумма – 40 млн, здесь не только профлист, но ещё и бетоносмесительный узел. Это позволило приобрести оборудование, завести и установить его, и уже сейчас открыть производство и выдавать готовую продукцию. Всё это для снабжения наших строительных организаций, что приводит к удешевлению, чтобы не везти из других регионов, а получать здесь, на месте, по доступным ценам. Это предприятие будет обеспечено заказами и отрадно, что у нас появляются новые производства, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленности. Благодаря своевременным и эффективным решениям отечественная промышленность смогла в кратчайшие сроки приспособиться к новым условиям и нарастить объёмы производства.
Бурятия Гарфонд промышленность предприятия экономика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы
В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы
Экономика, 08.11.2023
За месяц в республике наценились металл и напольная плитка

Озвучены планы развития промышленности Забайкалья
Озвучены планы развития промышленности Забайкалья
Экономика, 07.11.2023
Среди них: поддержка предприятий и промышленные кластеры
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
Экономика, 07.11.2023
Они пользуются спросом на рынке труда, но сами стали реже искать работу
Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Экономика, 07.11.2023
Александр Осипов заявил, что виной всему «родовая травма советского государственного планирования»

В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
Экономика, 03.11.2023
Урожай в этот раз превысил прошлогодние показатели
На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
Экономика, 03.11.2023
Бурятия остаётся в числе регионов, где имеются долги на предприятиях-банкротах
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
Экономика, 01.11.2023
Стоимость квадрата на «вторичке» уже перевалила за 95 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^