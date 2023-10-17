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Экспорт зерна из Иркутской области вырос в 3,5 раза

Экспорт зерна из Иркутской области вырос в 3,5 раза
Экономика,  Фото:управление Россельхознадзора
Большую часть продукции отправляют в Китай

С начала года экспорт зерновой продукции из Иркутской области вырос в 3,5 раза.

- За девять месяцев 2023 года было досмотрено 80 938 тонн зерновой продукции, отправленной на экспорт из Приангарья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 3,5 раза. Основная часть зерновой продукции, произведённой на территории Иркутской области, направляется в Китай, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

С начала года в КНР экспортировано 69,5 тысяч тонн зерна и 6 805 тонн продуктов его переработки. Это более 94% всего экспорта зерновых с территории региона – преобладают рапс, зерно ячменя, горох.

Также зерно и продукты его переработки экспортируют в Монголию (2793 тонны – зерно овса, шрот), Белоруссию (1397 тонн – соевая мука), Казахстан (520 тонн – шрот соевый).

В отношении каждой партии проведена экспертиза на наличие карантинных вредных организмов. Продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-экспортёров.

Россельхознадзор

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