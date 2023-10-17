Большую часть продукции отправляют в Китай
С начала года экспорт зерновой продукции из Иркутской области вырос в 3,5 раза.
- За девять месяцев 2023 года было досмотрено 80 938 тонн зерновой продукции, отправленной на экспорт из Приангарья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 3,5 раза. Основная часть зерновой продукции, произведённой на территории Иркутской области, направляется в Китай, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
С начала года в КНР экспортировано 69,5 тысяч тонн зерна и 6 805 тонн продуктов его переработки. Это более 94% всего экспорта зерновых с территории региона – преобладают рапс, зерно ячменя, горох.
Также зерно и продукты его переработки экспортируют в Монголию (2793 тонны – зерно овса, шрот), Белоруссию (1397 тонн – соевая мука), Казахстан (520 тонн – шрот соевый).
В отношении каждой партии проведена экспертиза на наличие карантинных вредных организмов. Продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-экспортёров.
Экспорт зерна из Иркутской области вырос в 3,5 раза
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 17.10.2023
Большую часть продукции отправляют в Китай
С застройщиком власти пообещали определиться к зиме
Теперь они могут получать по 90 с лишним тысяч в месяц
Среднедушевой доход составил 36,7 тысяч рублей в месяц
Экономика, 14.10.2023
Он составил почти 176,4 миллиарда долларов
Экономика, 13.10.2023
Соглашение направлено на реализацию экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока
Экономика, 11.10.2023
В республике подскочили цены на хлеб и яйца
Экономика, 10.10.2023
Состоялась правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития ДФО
Экономика, 10.10.2023
В номинации «Ответственный экспортер ESG»
Экономика, 02.10.2023
За год оно снизилось почти на 10%
Экономика, 29.09.2023
Страна признана успешной в принятии мер по борьбе с отмыванием денег
Экономика, 27.09.2023
Жители республики могут обменять монеты на банкноты
Экономика, 27.09.2023
Не все работодатели официально трудоустраивают сотрудников
Экономика, 25.09.2023
Заявляется, что средняя зарплата в бурятской столице превышает 54 тысячи
Экономика, 22.09.2023
Документ будут изменять и дорабатывать