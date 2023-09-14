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В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин

В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство из них – экскаваторы и бульдозеры

В Бурятстате рассказали, какие строительные машины есть на предприятиях республики – без субъектов малого предпринимательства. В конце 2022 года их было более 2500.

Это 219 самоходных одноковшовых экскаваторов, 183 бульдозера (в том числе – с поворотным отвалом), 160 самоходных одноковшовых погрузчиков, 105 автокранов, 104 бурильных машины, 78 самоходных грейдеров, 44 гусеничных трактора, 36 бетономешалок, 35 дорожных самоходных катков, 11 гусеничных, а также пять башенных строительных кранов.

Для кровельных и отделочных работ в республике насчитывалось 209 строительно-отделочных машин и 1315 механизированных строительных инструментов, добавили в ведомстве.
строительство промышленность Бурятстат

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