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Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии

Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Экономика,  Фото:pixabay.com
Стало известно, какие отрасли в республике испытывают острый кадровый голод

Представители HeadHunter изучили предложения о работе в августе, и составили рейтинг самых дефицитных специалистов. Как выяснилось, в последний месяц лета с острой нехваткой кадров столкнулись семь профсфер – «Автобизнес» (на одну вакансию – 1,1 резюме), «Сельское хозяйство» (1,3), «Добыча сырья» (1,4), «Медицина и фармацевтика» (1,4), «Строительство и недвижимость» (1,5), «Рабочий персонал» (1,5) и «Производство и сервисное обслуживание» (1,6).

В число дефицитных направлений также попали «Транспорт, логистика и перевозки» (1,8), «Продажи и обслуживание клиентов» (2,5) и «Розничная торговля» (2,8).

Как отмечают эксперты, в среднем по республике в конце лета на одно место приходилось 2,9 резюме от соискателей, на Дальнем Востоке – 2,6. Выше всего этот показатель в Северо-Кавказском федеральном округе (4,1), а самый низкий – как раз в ДФО (2,6). При этом регионов с избыточными трудовыми ресурсами в стране вообще нет.

В Дальневосточном округе наиболее сложная ситуация сложилась на Чукотке (1,4), в Еврейской автономной области (2,1), Приморье (2,2) и Хабаровском крае (2,4).

- Показатели очень разнятся в зависимости от профессиональной отрасли. Например, вакансий для специалистов из сферы искусства и масс-медиа, а также в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления, маркетинга и топ-менеджмента немного. Отсюда – и высокий уровень конкуренции среди соискателей (от 8,9 до 12 пунктов). И совсем другая картина – в важных для экономики ДФО направлениях. Это автобизнес, медицина, фармацевтика, сельское хозяйство, добыча сырья, строительство, производство, транспорт и логистика, а также продажи и розничная торговля, где уровень конкуренции колеблется от 1,3 до 2,2 резюме на вакансию. Если говорить о конкретных специальностях, сейчас на Дальнем Востоке сложнее всего найти врачей и квалифицированных рабочих, – пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter в ДФО Елизавета Илюшина.
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