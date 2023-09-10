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В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм

В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Центре ядерной медицины побывала делегация Монголии во главе с вице-премьером

В Бурятии развивают медицинский туризм. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Центр ядерной медицины и онкологический диспансер посетила делегация Монголии во главе с вице-премьером – министром экономики господином Чимэдийн Хүрэлбаатаром.


Уникальность Центра ядерной медицины в том, что здесь благодаря современным методам диагностики с помощью позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ) можно изучить всё тело пациента лишь за одно исследование. Опухоль обнаружат, даже если она размером 3 мм.

- Внизу, в бетонном бункере, стоит циклотрон, который радиоизотопами получает воду и специальный препарат. Потом этот препарат вводят в вену человека, и он расходится по организму, самостоятельно находит раковые клетки и к ним прикрепляется. И когда препарат прицепился ко всем раковым клеткам, специальный сканер видит все раковые клетки. Таким образом, можно увидеть самые маленькие раковые проявления. Этим методом можно как выявлять болезнь, так и наблюдать за эффективностью лечения, - рассказал Алексей Цыденов гостям.

Центр ядерной медицины оказывает помощь как жителям республики, так и пациентам из соседних регионов и ближнего зарубежья. Центр работает с октября прошлого года, за время работы уже принято около 4 тысяч пациентов.


Сотрудники продолжают развивать новые технологии.

- Сейчас мы находимся на этапе диагностики, но в скором будущем у нас появятся препараты, которые будут лечить онкологию. Также совсем недавно мы ввели новые радиофармпрепарат для диагностики рака простаты. Теперь мужчины могут получать помощь здесь, не выезжая из региона, - рассказал врач-рентгенолог Центра ядерной медицины Ринчин Ухеев.

Для жителей Монголии выгодно приезжать на обследование именно в Бурятию, так как ближайший подобный центр находится в Южной Корее, что значительно дороже. Если говорить о России, ближайшие такие центры находятся в Красноярске и Хабаровске.

Центр ядерной медицины располагается в шаговой доступности от республиканского онкологического диспансера, что удобно для пациентов.

- Уже более года работает наш новый корпус онкологического диспансера. Сюда приглашаются ведущие специалисты страны для того, чтобы здесь на месте все возможности были использованы. Наши гости сегодня отметили самое современное оснащение, комфортные условия пребывания для наших пациентов. Сейчас в ходе общения мы обсуждаем, какие есть возможности для граждан Монголии. Очень важно помогать друг другу. Это и проведение различных научно-образовательных конференций для взаимодействия и повышения качества лечения. И конечно, мы ждём жителей Монголии для того, чтобы совместно помогать друг другу в лечении сложных случаев, - отметила зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.
туризм медицинская помощь

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