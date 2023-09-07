В Бурятии упал спрос на менеджеров и IT-шников

Эксперты назвали наименее востребованные в республике профессии





Представители крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter рассказали, как складывалась ситуация на рынке труда Бурятии в августе. За месяц (по сравнению с июлем 2023-го) спрос на персонал в республике в целом увеличился на 6,8%. Это один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке.Всего разместили около 4800 вакансий. Положительную динамику зафиксировали в 21 из 27 основных профессиональных сфер. В их числе – «Стратегия, инвестиции и консалтинг» (на 29%), «Искусство, развлечения и массмедиа» (23%), «Управление персоналом» (19%), «Наука и образование» (15%), «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы и рестораны» (по 15%), «Административный персонал» (14,5%), а также «Медицина, фармацевтика» (12%).Самыми востребованными при этом оказались водители, машинисты, продавцы-консультанты/продавцы-кассиры, менеджеры по продажам, повара, кондитеры и пекари, разнорабочие, операторы call-центров, врачи, электромонтажники, кладовщики, слесари и сантехники, сварщики, бухгалтёры и грузчики.А вот спрос на представителей некоторых сфер упал. В этом списке – «Закупки» (снижение на 21%), «Автобизнес» (7,5%), «Безопасность» (4,9%), «Высший и средний менеджмент» (2,8%) и «Информационные технологии» (1,2%).По данным HeadHunter, в августе в Бурятии активнее всего искали рабочий персонал (38%), сотрудников транспортно-логистического направления (24%), строительства (23%), производства (21%) и а также специалистов в области продаж и обслуживания клиентов (19%).- В каждой из этих профсфер ситуация с дефицитом кадров, к сожалению, только усугубляется. И если в прошлом году (в августе 2022-го) на одну вакансию в регионе приходилось в среднем 2,1-4,6 резюме, то сейчас – только 1,5-2,5, – пояснила руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина.