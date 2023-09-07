В аэропорту Москвы открылась фотовыставка о развитии ДФО

Экономика, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Она приурочена к Восточному экономическому форуму



В московском международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина открылась фотовыставка «Развиваем Дальний!». Она посвящена результатам работы по ускоренному развитию Дальнего Востока за десятилетие.



На выставке представлены фотоснимки о новых промышленных предприятиях ДФО и объектах инфраструктуры. Среди них - судостроительный комплекс в Приморском крае, газохимический кластер в Амурской области, горно-металлургический комбинат в Забайкалье, трансграничные железнодорожные и автомобильные мосты и ряд других масштабных проектов. Рассказывается о таких стратегически значимых предприятиях, как космодром «Восточный» и авиастроительный кластер в Комсомольске-на-Амуре.



Также героями фоторепортажей стали участники программы «Гектар». Свой «гектар» уже получили 119 тысяч человек, более 18 тысяч земельных участков оформлены в собственность и аренду. Участники программы строят на собственной земле жилье, создают фермерские хозяйство, туристические сервисы и инфраструктуру, развивают другие виды бизнеса.



Фотовыставка приурочена к Восточному экономическому форуму, который пройдёт с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ-2023 – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». В программу форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. На ВЭФ-2023 состоится подведение итогов десятилетней работы в рамках поручения по развитию регионов Дальнего Востока, а также обсуждение инструментов развития экономики России в условиях санкций. Состоятся бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, Китая, Монголии, АСЕАН.



Экспозиция размещена в общедоступной зоне вылета терминала В до 22 сентября, сообщили в пресс-службе министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



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