Жители Бурятии отдают за коммуналку более 11% своих доходов

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В среднем они платят за ЖКУ почти по 5 тысяч в месяц



Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по тратам на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего на них тратят в Магаданской области – там за коммуналку приходится отдавать 13,7% своих доходов.



Немало за неё также платят на Камчатке (13,5%), Чукотке (13,4%), в Новгородской области (12,8%), Красноярском крае и Смоленской области (12,2%), Якутии (12,1%), Ненецком автономном округе и Подмосковье и в Бурятии (по 11,8%), занявшей в списке 76 место. В нашей республике этот показатель за год увеличился на 0,6%. В среднем жители Бурятии отдают за коммуналку 4749 рублей в месяц.



В соседнем Забайкалье (19-ая строчка) этот показатель составляет 9% (4624 рубля в месяц), в Иркутской области (10-ая) – 8,2% (3795).



Приангарье – среди субъектов, где отдавать за услуги ЖКХ приходится меньше всего. Также в топе-10 – Хакасия (7,8%), Северная Осетия – Алания (7,6%), Калмыкия (7,4%), Астраханская область (7,3%), Ингушетия (7,2%), Башкортостан (7,1%), Севастополь (6,7%), Курская область (6,6%) и Дагестан (6,2%).



Авторы исследования отмечают: в ушедшем 2022 году потребительские расходы российских семей выросли на 12,5%. Одна из наиболее значимых статей здесь – квартплата. Её доля хоть и незначительно, но снизилась. В разных регионах она колеблется от 6,2% до 13,7%. По мнению экспертов, разница обусловлена уровнем совокупных трат семей, объёмом потребления услуг ЖКХ и тарифами на них.

