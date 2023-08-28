Всего с начала года обслужено почти 485 тысяч пассажиров
Аэропорт «Байкал» ежегодно увеличивает объём обслуживания пассажиров примерно на 70-100 тысяч в год, сообщил в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
В 2019 году было обслужено 478 тысяч человек, в 2021 году – 540 тысяч, в 2022 году - 629 тысяч пассажиров.
- Рубежной точкой для аэропортов и авиакомпаний принято считать допандемийный 2019 год. В августе 2023 года мы уже преодолели допандемийный 2019 год (478 000 пассажиров.) С начала года международный аэропорт «Байкал» уже обслужил 484 985 пассажиров, - рассказал Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», также за восемь месяцев 2023 года аэропорт «Байкал» обработал 8 676 тонн груза, что больше показателя за весь 2022 год.
Улан-удэнский аэропорт достиг объёма перевозок допандемийного времени
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 28.08.2023
Всего с начала года обслужено почти 485 тысяч пассажиров
Экономика, 28.08.2023
За год он подорожал на 1,5%
Соответствующий приказ принял минэконом края
Соответствующее поручение дал Алексей Цыденов
Это обошлось республике почти в 25 миллионов рублей
Экономика, 24.08.2023
В республике неплохо зарабатывают добытчики полезных ископаемых, строители и страховщики
Экономика, 24.08.2023
Вместе с республикой в списке оказалось ещё девять российских регионов
Экономика, 23.08.2023
В колонии состоялся памятный концерт
Экономика, 22.08.2023
За год их запросы заметно возросли
Экономика, 21.08.2023
Эксперты утверждают, что почти у трети жителей республики они выше среднероссийской
Экономика, 19.08.2023
Делегация Лаоса находится в Бурятии как участник I международного буддийского форума
Экономика, 17.08.2023
В проекте по созданию фабрики участвуют монгольские и белорусские компании
Экономика, 17.08.2023
Финал премии пройдёт в октябре
Экономика, 16.08.2023
Их проконтролировали сотрудники Россельхознадзора
Экономика, 16.08.2023
Также на треть увеличилось производство колбасных изделий