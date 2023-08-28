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Улан-удэнский аэропорт достиг объёма перевозок допандемийного времени

Улан-удэнский аэропорт достиг объёма перевозок допандемийного времени
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего с начала года обслужено почти 485 тысяч пассажиров

Аэропорт «Байкал» ежегодно увеличивает объём обслуживания пассажиров примерно на 70-100 тысяч в год, сообщил в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

В 2019 году было обслужено 478 тысяч человек, в 2021 году – 540 тысяч, в 2022 году - 629 тысяч пассажиров.

- Рубежной точкой для аэропортов и авиакомпаний принято считать допандемийный 2019 год. В августе 2023 года мы уже преодолели допандемийный 2019 год (478 000 пассажиров.) С начала года международный аэропорт «Байкал» уже обслужил 484 985 пассажиров, - рассказал Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», также за восемь месяцев 2023 года аэропорт «Байкал» обработал 8 676 тонн груза, что больше показателя за весь 2022 год. 


Аэропорт "Байкал"

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