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Бурятия выполнила годовой план по вводу жилья

Бурятия выполнила годовой план по вводу жилья
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Вместе с республикой в списке оказалось ещё девять российских регионов

По данным Росстата, за семь месяцев 2023 года – с января по июль включительно – в России появилось ещё 60 миллионов квадратных метров жилья, и 24,7 млн.  из них – в многоквартирных домах. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
 
На недавнем совещании в Минстрое РФ замглавы ведомства Никита Стасишин призвал регионы не сбавлять темпы. «Перед стройкомплексом стоит задача – ввести не менее 50 млн квадратных метров многоквартирного жилья. Нужно сделать всё возможное для достижения нашей общей цели, направленной на повышение качества жизни граждан», – подчеркнул он.

Десять регионов уже достигли планового годового показателя. В их числе – Адыгея, Бурятия, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская, Удмуртия, Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, а также Амурская и Астраханская области.

Особое внимание замминистра уделил поддержке обманутых дольщиков. Сейчас им оказывают различные виды помощи. Согласно данным ведомственного мониторинга, в первой половине 2023 года долгостроев в стране стало меньше на 16%. Только благодаря региональным мерам в апреле-июне восстановили права шести с половиной тысяч человек, рассказали в Минстрое РФ.
жилье строительство

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