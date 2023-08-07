Улан-Удэ приблизился к аутсайдерам по вводу жилья

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В списке из ста городов столица Бурятии оказалась на 83 месте



Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило рейтинг населённых пунктов по объёму ввода жилья в ушедшем 2022 году. В целом по стране этот показатель составил 102 миллиона 700 тысяч квадратных метров – на 11% больше, чем в 2021-ом.



При этом темп роста жилищного строительства в 100 крупнейших городах и административных центрах, которые включили в перечень, за 12 месяцев снизился на 2%.



Эксперты ранжировали города по количеству квадратных метров жилья, введённых в прошлом году, в пересчёте на каждого жителя. Этот показатель меняется между лидерами и аутсайдерами рейтинга в диапазоне от 0,02 до 2,47 кв. м, что существенно шире, чем между российскими регионами, пишет РИА Новости.



Возглавил список Краснодар – на одного человека в 2022-ом приходилось 2,47 «квадрата», а всего там сдали свыше 3 миллионов кв. метров жилья,



На втором месте – ещё один «представитель» Кубани. В Новороссийске в пересчёте на жителя построили 1,97 кв. м, а всего ввели 674 с лишним тысячи «квадратов». Третий – Сочи (1,77 и 995 400 «квадратов»). Также в первой десятке – Тюмень, Грозный, Южно-Сахалинск, Ставрополь, Калининград, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.



Столица Бурятии в рейтинге на 83 строчке с показателями 0,31 и 136 000 квадратных метров. Чуть выше (82 место) – Чита (0,32 и 113 200). Иркутск – 65-ый (0,51 кв. м. и в целом – 314 800).



В самом конце списка – города, где объём введённого жилья на одного человека не превышает 0,1 кв. м. Это Мурманск (0,02), Комсомольск-на-Амуре (0,08) и Магадан (0,09). Ещё в девяти – Братске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Ангарске, Шахтах, Биробиджане, Тольятти, Новокузнецке и Орске – в 2022-ом на каждого местного жителя получилось менее 0,2 кв. м.