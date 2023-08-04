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В Забайкалье прибыли официальные делегации из Китая и Монголии

В Забайкалье прибыли официальные делегации из Китая и Монголии
Экономика,  Фото:пресс-служба минплана Забайкалья
Они принимают участие в Забайкальском внешнеэкономическом форуме

3 августа в Читу прибыли официальные делегации из Хулунбуира автономного района Внутренняя Монголия КНР и Чойбалсана Восточного аймака Монголии для участия в выездной сессии Восточного экономического форума «Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов». Она проходит с 4 по 6 августа в рамках I Забайкальского внешнеэкономического форума «Новые горизонты» – 2023.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» – 2023 проводят с 4 по 6 августа в туристических местах Забайкалья: экокурорте «Кука», ленд-арт парке «Тужи» и этнокомплексе «Кочевник». Трёхдневная программа форума включает в себя участие первых лиц края и спикеров: бизнесменов, иностранные правительственные и бизнес- делегации.

Выездная сессия ВЭФ пройдёт в Забайкалье впервые. Спикеры затронут вопросы перспективы развития индустрии гостеприимства в регионах Дальнего Востока, организации межрегиональных маршрутов, финансирования проектов устойчивого развития, реализации проектов промышленного и экотуризма, подготовки кадров для отрасли и перспективы туристического сотрудничества России и Китая.

В дискуссии принимают участие представители министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства экономического развития Российской Федерации, законодательных органов власти, главы регионов Дальневосточного федерального округа, специалисты из профильных организаций и ведомств, а также эксперты из Китая и Монголии.

Основными целями проведения мероприятия являются раскрытие экспортного и туристического потенциала Забайкальского края, представление региона для потенциальных партнёров, определение точек роста экономики в части внешнеэкономической деятельности.

В рамках стратегической сессии участникам форума представят логистическую систему региона, а в ходе отдельного круглого стола состоится обсуждение роли креативных индустрий и технологий гостеприимства в развитии экономики туристических территорий Дальнего Востока.

Гости Забайкальского внешнеэкономического форума смогут ознакомиться с кейсами успешной реализации инвестиционных проектов в туристической сфере, посетить выставочную презентацию сувениров Забайкальского края, а также культурно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщает официальный портал региона.

Возрастное ограничение: 18+.
Забайкальский край форум международное сотрудничество экономика туризм

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