Заявку одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию
Бурятия получит казначейские кредиты в размере порядка 4 млрд рублей на развитие Улан-Удэ и Северобайкальска. Решение об этом одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Республике Бурятия одобрено выделение порядка 4 млрд рублей. На эти средства построят поликлинику и путепровод, реконструируют стадион «Забайкалец», модернизируют инженерную инфраструктуру и закупят трамваи в Улан-Удэ, а также отремонтируют дороги в Северобайкальске», - сообщила пресс-служба правительства России.
Помимо Бурятии, одобрены заявки на реализацию мастер-планов городов ещё двух дальневосточных регионов – Приморского края и Сахалинской области.
- Для повышения качества и комфорта жизни людей мы строим и развиваем социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. Эта работа также способствует улучшению экономики регионов. Теперь в Республике Бурятия, Приморском крае и Сахалинской области будет реализовано 54 инфраструктурных проекта за счёт специальных казначейских кредитов. Благодаря дополнительным ресурсам будут созданы условия для динамичного развития регионов, – заявил Марат Хуснуллин.
Механизм специальных казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Оператором программы выступает Фонд развития территорий. Специальные казначейские кредиты выделяются для финансирования региональных инфраструктурных проектов – по сути это займы, которые предоставляют за счёт временно свободных средств единого счёта федерального бюджета под 3% на срок до 15 лет.
Бурятии на развитие Улан-Удэ и Северобайкальска дадут в кредит порядка 4 млрд
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