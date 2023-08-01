Зарплаты вахтовиков в Бурятии, по версии экспертов, перевалили за «сотку»



Больше остальных (21%) в ней заинтересованы в ДФО. Далее идут жители Сибири и юга России (по 14%). А меньше всего готовых поехать на вахту на Урале (13%), в Приволжском федеральном округе (13%), Северо-Западном ФО (8%) Москве (6%) и Петербурге (5%).



Большинство дальневосточников, включая жителей Бурятии, согласны на такой карьерный эксперимент из-за зарплаты. К примеру, в нашей республике она колеблется от 114 943 до 163 218 рублей в месяц. В 2023 году на сайте hh.ru для вахтовиков разместили почти 6200 предложений о работе – 26% от общего числа вакансий.



Среди других явных преимуществ, по мнению жителей ДФО – хороший соцпакет, ДМС, страховка жизни и другие льготы для работника. Каждый четвёртый (26%) уверен, что это позволит повысить квалификацию или сменить профессию. Ещё столько же (26%) в целом готовы на вахту, если её будет предлагать известная компания. Для 24% очевидный плюс – возможность посмотреть страну и пожить где-то ещё, а для 6% – пообщаться с новыми интересными людьми.



При этом часть противников (38%) сомневаются в порядочности работодателей, сулящих хороший заработок в других регионах. Среди других причин отказа – неопределённость предложений (36%) и бытовые неудобства (31%). Некоторые (23%) не готовы оказаться вдали от семьи и друзей. Каждого пятого (21%) пугают затраты на переезд, которые, по их мнению, не покроет доход, 15% не желают жить в незнакомом месте, 5% отталкивает тяжёлый физический труд, а 3% не будут трудиться таким методом из-за различных табу вроде запрета на алкоголь.



Кого-то напрягает неадекватное отношение к людям на таких предприятиях, возрастные ограничения, а также возможный ограниченный доступ к медицинской помощи, отсутствие выходных и долгий рабочий день.







Представители российской платформы HeadHunter решили узнать, как в стране обстоит ситуация с работой вахтовым методом. В целом такие предложения готовы рассмотреть 74% опрошенных дальневосточников. А 41% согласны на подобные вакансии только если им предложат что-то интересноеЕщё 3% опрошенных не против вахты – при условии, что компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Каждый десятый (10%) пойдёт на это только в исключительных обстоятельствах – к примеру, если вообще не сможет ничего найти в своём регионе.В HeadHunter выяснили, что 36% россиян и 28% дальневосточников ни при каких обстоятельствах трудиться вахтовым методом не будут. Больше всего противников (47%) – среди молодёжи от 18 до 24 лет. Почти каждый второй респондент 45-54 лет «за», если работа покажется им привлекательной.