В центре Улан-Удэ начнут ещё один ремонт трамвайных путей

Две полосы будут закрывать только по ночам



31 июля в Улан-Удэ приступят к ремонту аварийного участка трамвайных путей по улице Ербанова в направлении улицы Коммунистическая.



Ремонт будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 31 июля по 14 августа и затронет пока только одну сторону. Будет произведена замена рельсошпальной решетки протяжённостью 150 метров к остановке «Площадь Советов», сообщили в МУП «Управление трамвая».



- Внеплановое обследование участка показало, что необходима срочная замена трамвайных путей. В последний раз ремонт проходил 34 года назад и в настоящий момент наблюдается гниль шпал и сверхнормативный износ рельс. Если оставить данный участок без ремонта в ближайшее время, любая поломка может парализовать движение трамваев, так как этот участок один из самых загруженных, через который проходят практически все маршруты, - пояснил начальник службы пути МУП «Управление трамвая» Дмитрий Блинников.



На первом этапе все работы будут проходить в ночное время, после закрытия трамвайного движения и до 6 утра. С 23:00 до 06:00 проезд автомобилей будет открыт только по одной полосе, две другие полосы будет занимать спецтехника.



Днём движение автотранспорта и трамваев будет осуществляться в штатном режиме.



Горожанам принесли извинения за возможные неудобства, вызванные ремонтом аварийного участка трамвайных путей.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня – начале июля были капитально отремонтированы трамвайные пути на пересечении улиц Коммунистическая и Ербанова, в районе «Спутника».



