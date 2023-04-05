05 апреля

04 апреля

Популярное

В Бурятии собрали более 37 тысяч тонн овощей

В Бурятии собрали более 37 тысяч тонн овощей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Показатели 2022 года превысили предыдущие на 3,4%

По предварительным данным, в ушедшем 2022 году валовой сбор овощей в Бурятии составил 37 600 тонн. Это на 3,4% больше, чем было в 2021-ом, рассказали в Бурятстате.



Среди основных производителей овощей – сельскохозяйственные организации, на долю которых пришлось 29,4% от общего сбора, и личные подсобные хозяйства, где вырастили более половины – 61%. 

По сохранившимся сведениям статистического управления Бурят-Монгольской АССР, сто лет назад – в 1923 году – валовой сбор овощей достиг 5 тысяч тонн. Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не менее 400 граммов в день – это примерно две порции размером с ладонь. Ранее в ведомстве рассказали о рекордном урожае зерновых за последние 30 лет.
овощи Бурятстат сельское хозяйство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии собрали более 37 тысяч тонн овощей
В Бурятии собрали более 37 тысяч тонн овощей
Экономика, 05.04.2023
Показатели 2022 года превысили предыдущие на 3,4%
Туристы стали чаще выбирать отдых в России на майские праздники
Туристы стали чаще выбирать отдых в России на майские праздники
Экономика, 02.04.2023
Чаще всего едут в Сочи, Санкт-Петербург и Кавминводы
В России создадут ТОР «Патриотическая»
В России создадут ТОР «Патриотическая»
Экономика, 31.03.2023
Предприятия двойного и военного назначения получат дополнительные меры поддержки
Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 утверждён в ОАЭ
Экономика, 30.03.2023
Машину производит Улан-Удэнский авиазавод
В правительстве России заявили о росте зарплат в Бурятии
В правительстве России заявили о росте зарплат в Бурятии
Экономика, 30.03.2023
Вице-премьер Голикова сообщила, что оказался наибольшим в стране
В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё
В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё
Экономика, 29.03.2023
Цены на него снизили почти на 6 тысяч рублей
Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей
Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей
Экономика, 29.03.2023
Первый из них, горный фестиваль «Мунку-Сардык», пройдёт с 29 апреля по 2 мая
В Забайкалье расширили территорию опережающего развития
В Забайкалье расширили территорию опережающего развития
Экономика, 28.03.2023
На участках ТОР развернётся добыча золота и модернизация завода ЖБИ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^