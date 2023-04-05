В Бурятии собрали более 37 тысяч тонн овощей

Показатели 2022 года превысили предыдущие на 3,4%
По предварительным данным, в ушедшем 2022 году валовой сбор овощей в Бурятии составил 37 600 тонн. Это на 3,4% больше, чем было в 2021-ом, рассказали в Бурятстате.
Среди основных производителей овощей – сельскохозяйственные организации, на долю которых пришлось 29,4% от общего сбора, и личные подсобные хозяйства, где вырастили более половины – 61%.
По сохранившимся сведениям статистического управления Бурят-Монгольской АССР, сто лет назад – в 1923 году – валовой сбор овощей достиг 5 тысяч тонн. Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не менее 400 граммов в день – это примерно две порции размером с ладонь. Ранее в ведомстве рассказали
о рекордном урожае зерновых за последние 30 лет.
Показатели 2022 года превысили предыдущие на 3,4%
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