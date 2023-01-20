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Товарооборот между Монголией и Россией поставил исторический рекорд

Товарооборот между Монголией и Россией поставил исторический рекорд
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Показатель достиг 2,7 миллиардов долларов за 2022 год

Объём торговли между Монголией и Россией в 2022 году составил $2,7 млрд, что стало историческим рекордом для двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу монгольского парламента.

- Хотя общий годовой товарооборот двух стран достиг исторического максимума в $2,7 млрд, Монголия по-прежнему имеет высокий дефицит во внешней торговле, - рассказал спикер монгольского парламента Гомбожавын Занданшатар.

Как сообщал «Байкал-Daily», на фоне санкций в прошлом году Россия также увеличила товарооборот с Китаем, и был поставлен исторический рекорд - 190,271 миллиардов долларов за 2022 год.
Монголия

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