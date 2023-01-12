Иркутская область стала лидером по объёмам «лесных» инвестиций

На территории региона реализуются восемь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов



В лесопромышленный комплекс Иркутской области за январь-сентябрь 2022 года инвесторы вложили 28,1 млрд рублей. Это лучший показатель в Российской Федерации. Для сравнения, объём инвестиций в ЛПК у идущей на втором месте Калужской области за тот же период прошлого года – 23,15 млрд рублей, в Карелии, которая стала третьей, – 9,45 млрд рублей.



По словам министра лесного комплекса региона Владимира Читоркина, в настоящее время Минпромторгом России в реестр включено восемь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на территории Иркутской области, с общим объёмом финансирования 117,5 млрд рублей. Фактически по состоянию на 1 октября вложено 114,6 млрд рублей, создано 1,9 тыс. новых рабочих мест.



Сейчас ещё две заявки инвесторов проходят в федеральных органах власти процедуру включения в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Также продолжается работа с шестью инвесторами, которые планируют реализацию своих проектов на территории Иркутской области: ведётся разработка концепций, а также идёт согласование и местоположение лесных ресурсов, необходимых для реализации каждого проекта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



