Это налоговые льготы, субсидии, госгарантии, возможность получить землю без торгов
Инвесторы в Бурятии, которые осуществляют приоритетные инвестиционные, получат налоговые льготы и субсидии, сообщает минэкономики республики.
- Приоритетным считается инвестпроект, который создаёт новые рабочие места, осуществляется инвестором на территории республики, отвечает минимальному объёму инвестиций и ряду других критериев, - пояснила заместитель министра экономики Бурятии Эльвира Дабаева.
Инвесторы могут получить ощутимые налоговые льготы - налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, освобождение на 5 лет от уплаты налога на имущество организаций, которое было построено или приобретено в рамках проекта.
- Они могут также получить субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, госгарантии. Также предприниматели получат земельные участки в аренду без торгов, - добавила Эльвира Дабаева.
Более подробную информацию можно узнать в фонде регионального развития Бурятии.
Инвесторы Бурятии получат дополнительную поддержку
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 10.01.2023
Средства гранта пойдут на развитие ферм
Экономика, 09.01.2023
Там хотят восстановить ещё около сотни объектов
Экономика, 09.01.2023
При этом треть жителей Дальнего Востока хотели бы зарабатывать в новой профессии от 50 тысяч
Экономика, 31.12.2022
Областной центр повысил свою позицию в общем рейтинге
Их оснастят социальными объектами и транспортной инфраструктурой
Новый резидент вложит в проект более 70 млрд рублей
Цены на ингредиенты для этих салатов подскочили более на 6%
Поддержку окажет министерство энергетики России
Экспертный совет одобрил бизнес-план отеля на Байкале стоимостью почти 1,5 млрд
Больше всего в Улан-Удэ «подскочили» цены на двушки
А уже в 2023-м в республике разрешат любительскую рыбалку
За месяц, по данным органа статистики, она увеличилась ещё на 250
Семья оказалась на втором месте
Активнее всего застраиваются Улан-Удэ и пригородные районы
В 2023 году он увеличится до 15 669 рублей