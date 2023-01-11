Инвесторы Бурятии получат дополнительную поддержку

Это налоговые льготы, субсидии, госгарантии, возможность получить землю без торгов



Инвесторы в Бурятии, которые осуществляют приоритетные инвестиционные, получат налоговые льготы и субсидии, сообщает минэкономики республики.



- Приоритетным считается инвестпроект, который создаёт новые рабочие места, осуществляется инвестором на территории республики, отвечает минимальному объёму инвестиций и ряду других критериев, - пояснила заместитель министра экономики Бурятии Эльвира Дабаева.



Инвесторы могут получить ощутимые налоговые льготы - налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, освобождение на 5 лет от уплаты налога на имущество организаций, которое было построено или приобретено в рамках проекта.



- Они могут также получить субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, госгарантии. Также предприниматели получат земельные участки в аренду без торгов, - добавила Эльвира Дабаева.



Более подробную информацию можно узнать в фонде регионального развития Бурятии.



