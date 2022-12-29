Новый резидент вложит в проект более 70 млрд рублей
Заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» в рамках реализации инвестиционного проекта по разработке Култуминского месторождения. Планируемая сумма инвестиций составит не менее 72 млрд рублей.
На базе Култуминского золото-железо-рудного месторождения, расположенного в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, создаётся горно-металлургический комбинат по добыче и переработке железо-медно-золотой руды. Разработка месторождения будет вестись открытым способом. Предусмотрено поэтапное наращивание производительности ГОКа с 10 до 13 млн тонн руды в год до 2029 года. Предприятие планирует выпускать медный золотосодержащий и гравитационный золотосодержащий концентраты. В рамках второго этапа реализации проекта рассматривается выпуск железорудного концентрата.
Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и проектной компанией, действующее в течение 10 лет, предполагает создание почти 1600 новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также около 10000 рабочих мест в смежных отраслях. Завершить строительство первого этапа Култуминского ГОКа планируется в 2024 году.
Режим ТОР позволит обеспечить привлечение инвестиций в проектирование и строительство предприятия с опорой на российское технологическое оборудование, а также заручиться поддержкой региона в обеспечении инфраструктурой, в том числе транспортной и энергетической. В рамках второго этапа реализации проекта рассматривается потенциальное строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортировки железорудного концентрата. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ТОР «Забайкалье» построят горно-металлургический комбинат
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цены на ингредиенты для этих салатов подскочили более на 6%
Поддержку окажет министерство энергетики России
Экспертный совет одобрил бизнес-план отеля на Байкале стоимостью почти 1,5 млрд
Больше всего в Улан-Удэ «подскочили» цены на двушки
А уже в 2023-м в республике разрешат любительскую рыбалку
За месяц, по данным органа статистики, она увеличилась ещё на 250
Семья оказалась на втором месте
Активнее всего застраиваются Улан-Удэ и пригородные районы
В 2023 году он увеличится до 15 669 рублей
Была увеличена ёмкость станции по китайской колее
Работы запланированы на территории Ковыктинского месторождения
Она угодила в число худших российских регионов
Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры
Экономика, 26.12.2022
Цена квадрата на первичке достигла 91 с половиной тысячу рублей
Экономика, 26.12.2022
С ними пообещали рассчитаться до конца недели