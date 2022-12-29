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В ТОР «Забайкалье» построят горно-металлургический комбинат

В ТОР «Забайкалье» построят горно-металлургический комбинат
Экономика,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Новый резидент вложит в проект более 70 млрд рублей

Заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» в рамках реализации инвестиционного проекта по разработке Култуминского месторождения. Планируемая сумма инвестиций составит не менее 72 млрд рублей.

На базе Култуминского золото-железо-рудного месторождения, расположенного в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, создаётся горно-металлургический комбинат по добыче и переработке железо-медно-золотой руды. Разработка месторождения будет вестись открытым способом. Предусмотрено поэтапное наращивание производительности ГОКа с 10 до 13 млн тонн руды в год до 2029 года. Предприятие планирует выпускать медный золотосодержащий и гравитационный золотосодержащий концентраты. В рамках второго этапа реализации проекта рассматривается выпуск железорудного концентрата.

Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и проектной компанией, действующее в течение 10 лет, предполагает создание почти 1600 новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также около 10000 рабочих мест в смежных отраслях. Завершить строительство первого этапа Култуминского ГОКа планируется в 2024 году.

Режим ТОР позволит обеспечить привлечение инвестиций в проектирование и строительство предприятия с опорой на российское технологическое оборудование, а также заручиться поддержкой региона в обеспечении инфраструктурой, в том числе транспортной и энергетической. В рамках второго этапа реализации проекта рассматривается потенциальное строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортировки железорудного концентрата. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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