Правительство региона утвердит новые величины до конца этого года
Правительство Иркутской области подготовило проект постановления, которым будут утверждены величины прожиточного минимума для региона. В среднем они будут рассчитаны на душу населения и по основным социально-демографическим группам, с учётом территориальной дифференциации на 2023 год. Об этом заявил первый заместитель губернатора области – председатель правительства региона Константин Зайцев.
Величину прожиточного минимума по региону в расчёте на душу населения планируется установить на уровне 15 238 рублей, для трудоспособного населения – 16 609 рублей, пенсионеров – 13 105 рублей, детей – 15 078 рублей.
Соответствующий проект постановления правительства Иркутской области проходит установленную процедуру согласования. Утвердят документ до конца года.
Напомним, что в России подписан закон, согласно которому прожиточный минимум в 2023 году в стране составит 14 375 рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 5 декабря. Сейчас прожиточный минимум в России составляет 13 919 рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области увеличат прожиточный минимум
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