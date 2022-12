В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT

По сравнению с прошлым годом активность работодателей в сфере IT снизилась в большинстве дальневосточных регионов. В Бурятии спрос на специалистов профсферы упал на 13,5%, сообщает hh.ru.В ноябре 2022 года работодатели республики разместили около 200 вакансий для IT-специалистов – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них упал на 13,5%. При этом средний уровень предлагаемых зарплат с января по ноябрь 2022 года в регионе стала ниже на 4222 рубля (с 58 175 рублей в январе до 53 954 рублей – в ноябре 2022 года), а активность соискателей растёт незначительно (+2% к ноябрю 2021 года), как и уровень конкуренции.Сейчас в IT-сфере Бурятии на одну вакансию приходится 2,4 резюме, в то время как в начале года этот показатель составлял 2,2. При условии, что нормой рынка считается 5-7 резюме на место, сфера IT в регионе остаётся дефицитной.- Одной из причин снижения числа вакансий становится некоторая переориентация найма в IT. В этом году мы фиксируем приток на рынок кандидатов на младшие позиции после обучения на популярных IT-курсах. Рост интереса соискателей к информационным технологиям можно объяснить не только привлекательными условиями работы в этой сфере (высокий уровень зарплат, возможность дистанционной занятости, развитый соцпакет и др.). При этом опрос российских работодателей показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде лишь онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, более 70% опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов (junior – начинающий IT-специалист), которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 16% готовы рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить. В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг (адаптацию) новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании. Поиск таких кандидатов становится менее массовым, соответственно и наём в IT-сфере, не растет в прежних темпах, - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.