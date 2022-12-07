07 декабря

06 декабря

Популярное

В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT

В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT
Экономика,  Фото:pixabay.com
Стал меньше и средний уровень предлагаемых зарплат

По сравнению с прошлым годом активность работодателей в сфере IT снизилась в большинстве дальневосточных регионов. В Бурятии спрос на специалистов профсферы упал на 13,5%, сообщает hh.ru.



В ноябре 2022 года работодатели республики разместили около 200 вакансий для IT-специалистов – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них упал на 13,5%. При этом средний уровень предлагаемых зарплат с января по ноябрь 2022 года в регионе стала ниже на 4222 рубля (с 58 175 рублей в январе до 53 954 рублей – в ноябре 2022 года), а активность соискателей растёт незначительно (+2% к ноябрю 2021 года), как и уровень конкуренции.

Сейчас в IT-сфере Бурятии на одну вакансию приходится 2,4 резюме, в то время как в начале года этот показатель составлял 2,2. При условии, что нормой рынка считается 5-7 резюме на место, сфера IT в регионе остаётся дефицитной.

- Одной из причин снижения числа вакансий становится некоторая переориентация найма в IT. В этом году мы фиксируем приток на рынок кандидатов на младшие позиции после обучения на популярных IT-курсах. Рост интереса соискателей к информационным технологиям можно объяснить не только привлекательными условиями работы в этой сфере (высокий уровень зарплат, возможность дистанционной занятости, развитый соцпакет и др.). При этом опрос российских работодателей показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде лишь онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, более 70% опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов (junior – начинающий IT-специалист), которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 16% готовы рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить. В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг (адаптацию) новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании. Поиск таких кандидатов становится менее массовым, соответственно и наём в IT-сфере, не растет в прежних темпах, - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток. 
IT работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT
В Бурятии снизилось число вакансий в сфере IT
Экономика, 07.12.2022
Стал меньше и средний уровень предлагаемых зарплат
В Бурятии цены на стройматериалы снизились ещё на 1 %
В Бурятии цены на стройматериалы снизились ещё на 1 %
Экономика, 06.12.2022
Ожидается, что общая тенденция на падение цен сохранится до конца года
Строительство моста через Селенгу в Улан-Удэ оценили в 20 миллиардов
Строительство моста через Селенгу в Улан-Удэ оценили в 20 миллиардов
Экономика, 06.12.2022
Он обойдётся почти втрое дороже, чем новая  переправа через Уду
В Бурятии строят таможенно-логистический терминал
В Бурятии строят таможенно-логистический терминал
Экономика, 05.12.2022
Комплекс планируется достроить к 2024 году
Бурятия перевыполнила годовой план по ремонту дорог
Бурятия перевыполнила годовой план по ремонту дорог
Экономика, 05.12.2022
За год было отремонтировано около 180 км автомобильных дорог
Отдых в Бурятии на Новый год оказался самым дорогим в ДФО
Отдых в Бурятии на Новый год оказался самым дорогим в ДФО
Экономика, 05.12.2022
Стоимость путёвки на курорт на три дня составила 14370 рублей
В Бурятии реконструкцию Селенгинского рыбзавода отложили на три года
В Бурятии реконструкцию Селенгинского рыбзавода отложили на три года
Экономика, 05.12.2022
На реконструкционные работы требуется более 1 млрд рублей
Более половины улан-удэнцев ждут в новом году повышения зарплаты
Более половины улан-удэнцев ждут в новом году повышения зарплаты
Экономика, 02.12.2022
А остальные мечтают о стабильности и адекватном руководстве
В Бурятии следом за всей коммуналкой ощутимо подорожает отопление
В Бурятии следом за всей коммуналкой ощутимо подорожает отопление
Экономика, 01.12.2022
Платить за него придётся на 185 рублей больше
В Улан-Удэ водителям городских автобусов вновь повысят зарплату
В Улан-Удэ водителям городских автобусов вновь повысят зарплату
Экономика, 01.12.2022
Финансирование предусмотрели в бюджете Бурятии
Мэрия Улан-Удэ решила прикупить 56 белых пожарных шкафов
Мэрия Улан-Удэ решила прикупить 56 белых пожарных шкафов
Экономика, 30.11.2022
Они обойдутся казне в 100 тысяч рублей
В Бурятии резко поднимут тарифы на горячую воду
В Бурятии резко поднимут тарифы на горячую воду
Экономика, 30.11.2022
Жители республики будут платить за неё примерно на 12 рублей больше

К концу 2022 года Иркутскую область посетят до 1,5 млн туристов
К концу 2022 года Иркутскую область посетят до 1,5 млн туристов
Экономика, 29.11.2022
Самым популярным направлением остаётся Байкал
В столице Бурятии третий мост соединил два берега Уды
В столице Бурятии третий мост соединил два берега Уды
Экономика, 28.11.2022
Сейчас идёт сборка последнего третьего пролётного строения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^