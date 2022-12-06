В Бурятии цены на стройматериалы снизились ещё на 1 %

Ожидается, что общая тенденция на падение цен сохранится до конца года



К концу этого года рынок строительных материалов Бурятии подошёл в состоянии относительной стабильности и даже с позитивными тенденциями – продолжающимся снижении цен на некоторые группы товаров.



По информации отдела ценообразования Госэкспертизы РБ, к началу зимы цены на строительные материалы в Бурятии продолжают оставаться практически неизменными на многие группы товаров. Так, стоимость инертных материалов и цемента, бетона и растворов держатся на одном уровне с конца лета. Такая же ситуация наблюдается с ценами на кирпич керамический и блоки автоклавного газобетона. Без изменений остаются в течение нескольких последних месяцев цены на материалы кровельные, кабельную продукцию, светотехнику, отделочные материалы и на блоки оконные ПВХ.



На этом фоне продолжается плавное снижение цен на металлы. К концу ноября швеллер подешевел на 1,1 %, уголок – на 1,2 %, арматура – на 9,0 %, лист оцинкованный – на 7,5 %. А вот листовой металлопрокат продемонстрировал небольшой рост. Этот вид проката подорожал на 0,26 % за месяц. Заодно с металлопрокатом немного подешевели радиаторы отопительные чугунные – на 1,5 %.



Среди товаров с отрицательной динамикой в ноябре также находятся древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты. Так плиты ОСБ-3 подешевели за месяц на 7,3 %. Но при это стоимость других видов пиломатериала по-прежнему остаётся без изменений.



Единственная товарная позиция, которая на рынке Бурятии показывает очень серьёзные колебания – это битум. Все дело в том, что битум производится и закупается в разных регионах страны и периодически изменяется логистическое плечо, а именно расстояние доставки, что серьёзно влияет на его конечную стоимость. Так, концу ноября цена на битум опять выросла.



Похоже, что декабрь также не принесёт особых сюрпризов строителям Бурятии, и общая тенденция на падение цен сохранится до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ со ссылкой на Госэкспертизу Республики Бурятия.



