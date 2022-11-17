Забайкальский край производит беспилотники для спецоперации

Экономика, Фото: из архива

Накануне в зону СВО была отправлена первая партия беспилотных летательных аппаратов



Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал о производстве и отправке первой партии беспилотников для участников спецоперации.



- Забайкальский край отправил первую партию беспилотных летательных аппаратов, произведённых в регионе, для использования в ходе специальной военной операции, сообщил в комментарии РИА Новости губернатор края Александр Осипов.



- Производим разного рода продукцию вплоть до беспилотников. Вот первую партию сейчас на использование в армию отправили, посмотрим, какие будут результаты. Планируем до 50 беспилотников до конца года ещё произвести, - добавил он.



Осипов сообщил, что в регионе работают оборонные заводы, кроме того, бизнес также производит различную продукцию, которая отправляется в зону специальной военной операции. В частности, предприятия шьют балаклавы, спальные мешки и коврики.

