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В Бурятии стартовал капремонт моста на трассе «Байкал»

В Бурятии стартовал капремонт моста на трассе «Байкал»
Экономика,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
Строители обустраивают объездную дорогу

В Кабанском районе Бурятии приступили к капитальному ремонту моста через реку Подосиновка. Мост находится на 205-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал», сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Сейчас мостостроители обустраивают объездную дорогу с установкой необходимых временных дорожных знаков.


В ходе капремонта специалисты заменят балки пролётного строения, конструкции мостового полотна, деформационных швов, установят систему водоотвода, укрепят конусы, и устроят лестничные сходы. Эти меры улучшат техническое состояние моста, его грузоподъемность и безопасность проезда.

На искусственном сооружении длиной 71 метр планируется увеличение габаритов проезжей части до 10 метров, а также тротуаров до 0,75 м.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2023 года.

ФКУ Упрдор «Южный Байкал» просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ситуации, учитывать введенное ограничение при планировании маршрута и неукоснительно следовать требованиям временных дорожных знаков.

Упрдор Южный Байкал мост федеральная трасса

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