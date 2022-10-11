В Бурятии стартовал капремонт моста на трассе «Байкал»





В Кабанском районе Бурятии приступили к капитальному ремонту моста через реку Подосиновка. Мост находится на 205-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал», сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».Сейчас мостостроители обустраивают объездную дорогу с установкой необходимых временных дорожных знаков.В ходе капремонта специалисты заменят балки пролётного строения, конструкции мостового полотна, деформационных швов, установят систему водоотвода, укрепят конусы, и устроят лестничные сходы. Эти меры улучшат техническое состояние моста, его грузоподъемность и безопасность проезда.На искусственном сооружении длиной 71 метр планируется увеличение габаритов проезжей части до 10 метров, а также тротуаров до 0,75 м.Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2023 года.ФКУ Упрдор «Южный Байкал» просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ситуации, учитывать введенное ограничение при планировании маршрута и неукоснительно следовать требованиям временных дорожных знаков.