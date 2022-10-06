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Из бюджета Бурятии выделили средства на вещи для мобилизованных

Из бюджета Бурятии выделили средства на вещи для мобилизованных
Экономика,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
Финансирование пойдёт на покупку обуви, термобелья, бронежилетов и др.

В Бурятии выделяют средства из бюджета республики на поддержку участников спецоперации. В том числе они пойдут на дооснащение мобилизованных, сообщил в телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

- На этой неделе направили очередные средства из республиканского бюджета для дооснащения наших мобилизованных земляков и воинов, кто уже находится на передовой. Выделяем средства на приобретение бронежилетов, обуви, термобелья, квадрокоптеров, тепловизионных прицелов, автомашин УАЗ для перевозки раненых и другой необходимой экипировки. На самом деле такая работа ведётся с марта месяца, - сообщил глава.

По его словам, уже закуплены дополнительные спальные мешки, карематы (туристические коврики – ред.) 6 октября они поступили в «ДоброДом» в Улан-Удэ, а в самое ближайшее время будут направлены на передовую.

- Первые мобилизованные, которые отправились на запад, уже были обеспечены и спальниками и всем необходимым, - сообщил глава Бурятии.


Алексей Цыденов подчеркнул большой вклад волонтёров и неравнодушных жителей республики, которые помогают военнослужащим. «Люди сами собирают, шьют, покупают и отправляют нашим бойцам всё необходимое», - пояснил он.

- Видел в соцсетях мнение, что армия должна всем обеспечить наших бойцов. Да, должна, это Минобороны и делает. Но это и наше общее дело, каждого из нас, и жители Бурятии доказывают это своим примером. На сегодняшний день волонтеры принимают и отправляют на передовую большое количество помощи нашим воинам! Школьники и взрослые жители республики постоянно отправляют письма со словами поддержки нашим воинам. Покупают нижнее белье, нательные комплекты. Сейчас это в условиях понижения температур особенно актуально. Буквально сегодня волонтеры разгружали поступившую от жителей районов новую теплую верхнюю одежду и продукты длительного хранения. Преподаватели медколледжа, помимо своей основной рабочей нагрузки, выделяют время и учат бойцов основам тактической медицины прямо на полигоне. Артисты отказываются от гонораров в пользу земляков-военнослужащих. Ещё раз хочу подчеркнуть – это активность самих наших жителей во всей республике, - отметил глава республики.

 


частичная мобилизация спецоперация на Украине бюджет

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