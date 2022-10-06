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В Улан-Удэ дорогу возле парка отремонтировали за 12,7 млн

В Улан-Удэ дорогу возле парка отремонтировали за 12,7 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
В том числе заменили бордюры

В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Лимонова возе парка имени Орешкова. Дорога обеспечивает подъездной путь к парку, Физкультурно-спортивному комплексу, гимназии №59.

Участок протяженностью 610 метров от улицы Октябрьской до проезда Заводской ремонтировала подрядная организация «Дорстройинвест», сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники заменили бортовые камни, отфрезеровали старое полотно и покрыли проезжую часть свежим асфальтом в два слоя. На дороге нанесена разметка, установлены все дорожные знаки.

Рабочая приемка объекта уже состоялась. Сейчас подрядчик завершает регулировку высоты трёх колодцев и выполняет планировку зеленой зоны улицы. После итоговой приемки дорога будет сдана в эксплуатацию.

Стоимость ремонта составила 12,7 млн рублей.

Сейчас параллельно с приемкой текущих объектов идет подготовка к новому строительному сезону. На ремонт дорог в 2023 году выделено также 700 млн рублей. Перечень автомобильных дорог уже сформирован, скоро пройдут все торги.
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