В Улан-Удэ дорогу возле парка отремонтировали за 12,7 млн

В том числе заменили бордюры



В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Лимонова возе парка имени Орешкова. Дорога обеспечивает подъездной путь к парку, Физкультурно-спортивному комплексу, гимназии №59.



Участок протяженностью 610 метров от улицы Октябрьской до проезда Заводской ремонтировала подрядная организация «Дорстройинвест», сообщили в пресс-службе мэрии.



Дорожники заменили бортовые камни, отфрезеровали старое полотно и покрыли проезжую часть свежим асфальтом в два слоя. На дороге нанесена разметка, установлены все дорожные знаки.



Рабочая приемка объекта уже состоялась. Сейчас подрядчик завершает регулировку высоты трёх колодцев и выполняет планировку зеленой зоны улицы. После итоговой приемки дорога будет сдана в эксплуатацию.



Стоимость ремонта составила 12,7 млн рублей.



Сейчас параллельно с приемкой текущих объектов идет подготовка к новому строительному сезону. На ремонт дорог в 2023 году выделено также 700 млн рублей. Перечень автомобильных дорог уже сформирован, скоро пройдут все торги.

