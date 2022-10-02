Бурятия получит ещё 80 млн по «единой субсидии»

Средства пойдут на развитие здравоохранения и образования
Регинам Дальнего Востока предоставят дополнительные средства по единой дальневосточной субсидии. Решение принято на заседании президиума правкомиссии, которое провёл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Общий объём допсредств, предоставленных Бурятии, Приморью, Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской и Сахалинской областям, составит 448 млн рублей.
Бурятия получит 80 млн рублей на развитие здравоохранения и образования.
Средства пойдут на закупку десяти автомобилей скорой помощи, медицинского оборудования. Также новые здания получат республиканский центр образования в Улан-Удэ и республиканский межотраслевой техникум в Новоильинске. Помимо этого, финансирование выделено для приобретения блочно-модульной котельной для улуса Охор-Шибирь.
Средства пойдут на развитие здравоохранения и образования
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