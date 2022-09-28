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Улан-Удэнский авиазавод стал призёром конкурса «Экспортёр года»

Улан-Удэнский авиазавод стал призёром конкурса «Экспортёр года»
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Премия учреждена правительством России

Улан-Удэнский авиационный завод занял третье место в категории «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес) конкурса «Экспортёр года». Конкурс проводится Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Победителей в 19 номинациях определила федеральная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ.

Улан-Удэнский авиазавод отмечен в новой и очень престижной номинации – за устойчивое развитие коммерческой деятельности, которая соответствует высоким стандартам развития в социальной, управленческой и экологической категориях. Высокой оценки удостоены корпоративные экологические принципы, реализуемые на предприятии, работа над качеством условий труда персонала, прозрачность отчётности и многое другое.

Премия «Экспортёр года» учреждена правительством России для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Она присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В 2021 году Улан-Удэнский авиационный завод занял третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес». Тогда экспертный совет оценивал объём экспортируемой продукции и долю экспорта в общей выручке компании, достижение ключевых показателей по объёму экспорта, ассортименту продуктовой линейки, географии экспорта, уровню продвижения продукции на внешних рынках и динамике экспортного роста.

Торжественное награждение состоится 20 октября на форуме «Сделано в России».

Улан-Удэнский авиазавод

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