Иркутск принимает международный Байкальский риск-форум

Экономика, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Мероприятие собрало ведущих экспертов и аналитиков в сфере устойчивого развития



С 12 по 16 сентября в Иркутске проходит VI международный Байкальский риск-форум («БРИФ’22»). Основная цель проведения мероприятия – сформировать на территории Сибири и Дальнего Востока профессиональное сообщество в сфере устойчивого развития, выработать новые решения, способствовать обмену лучшими практиками, в том числе на уровне регионов Российской Федерации.



- Очень важно, что форум собирает ведущих экспертов, аналитиков в сфере устойчивого развития. Впервые БРИФ был проведён в 2017 году. За прошедшие пять лет в нем приняли участие более 350 экспертов и 100 тысяч зрителей. Несомненно, БРИФ выступает площадкой для будущих совместных проектов. Участники смогут заключать соглашения о сотрудничестве, возможно, появятся новые идеи, мы познакомимся с лучшими практиками, - подчеркнул на открытии форума первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.



Программа «БРИФ’22» включает семинары и мастер-классы от ведущих экспертов, аналитиков, климатологов, футурологов, практические кейсы по импортозамещению и новым логистическим цепочкам, круглые столы и пленарные сессии по поддержке и устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства. Также пройдёт пленарная сессия «Устойчивое развитие Сибири и Дальнего Востока». В её рамках планируется обсудить мероприятия по адаптации экономики регионов Сибири и Дальнего Востока к изменениям климата. Кроме того, предусмотрены «День безопасности», «День устойчивого развития» и «Молодёжный день», в рамках которого пройдёт форсайт-сессия по формированию видения будущего развития северных территорий, состоится знакомство с опытом крупного бизнеса по вовлечению молодого поколения в повестку устойчивого развития компаний. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

