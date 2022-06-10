В результате пожара в здании школы обрушилась кровля
10 июня на заседании комиссии по ЧС под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского рассмотрели вопрос о выделении средств на восстановление сгоревшей школы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 школа в селе Боксон Окинского района сгорела начальная школа-детский сад. Там обрушилась кровля, огонь повредил стены здания. Общая площадь пожара составила 104 кв. метра.
На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ требуется 1 968 119 рублей.
- В любом случае школу необходимо восстановить. Если школы не станет, люди начнут уезжать. Пока в посёлке есть школа, посёлок будет развиваться, – сказал Пётр Мордовской.
В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что комиссия решила ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении финансовых средств, необходимых для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.
В Бурятии на восстановление сгоревшей школы нужно почти 2 млн
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