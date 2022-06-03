В Бурятии заявили об относительной стабилизации цен на стройматериалы

Впрочем, колебания цен как в сторону роста, так и снижения по-прежнему наблюдаются



Подорожание стройматериалов захлестнуло Бурятию, как и всю Россию, еще в 2021-м году. Но после очередного резкого подорожания строительных материалов в марте этого года, «отскока» цен в апреле, в мае рынок стройматериалов относительно стабилизировался, сообщил сегодня минстрой Бурятии.



Впрочем, колебания цен как в сторону роста, так и снижения по отдельным группам по-прежнему наблюдаются. По данным отдела ценообразования Госэкспертизы Бурятии, который следит за динамикой изменения отпускных цен на основные строительные материалы в республике, с 29 апреля по 31 мая остались на прежнем уровне цены на кирпич, газобетонные блоки, бетон и раствор, цемент, песок, на большую часть материалов для систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения, кровельные и теплоизоляционные материалы.



Корректировка цен в сторону снижения наблюдалась на арматуру (до -15 %), на трубы (до -4,5 %), некоторые виды пиломатериалов. Дешевле на 2 % стали акриловая краска, битум, пенополистирол.



Особенно заметно снижение цен на инженерное оборудование, расходные и отделочные материалы. Дело в том, что они были в своё время «рекордсменами» роста цен – до 200 %. Сейчас поставщики постепенно корректируют необоснованно завышенные цены. Например, в мае кабельная продукция подешевела до 25 %, светотехника и комплектующие – до 50 %, линолеум – до 10 %.



В то же время наблюдалось и заметное повышение цен.



Так, швеллер стальной вырос в цене на 4 %, а уголок – более 14 %. Подорожал стеклохолст (12 %), трубы канализационные (15 %), гидроизоляция (9,5 %).



- Говорить о полной стабилизации на рынке строительных материалов пока рано, поэтому строителям надо внимательно изучать цены, чтобы учесть их колебания и не остаться в проигрыше, - отметили в минстрое.



