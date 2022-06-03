Впрочем, колебания цен как в сторону роста, так и снижения по-прежнему наблюдаются
Подорожание стройматериалов захлестнуло Бурятию, как и всю Россию, еще в 2021-м году. Но после очередного резкого подорожания строительных материалов в марте этого года, «отскока» цен в апреле, в мае рынок стройматериалов относительно стабилизировался, сообщил сегодня минстрой Бурятии.
Впрочем, колебания цен как в сторону роста, так и снижения по отдельным группам по-прежнему наблюдаются. По данным отдела ценообразования Госэкспертизы Бурятии, который следит за динамикой изменения отпускных цен на основные строительные материалы в республике, с 29 апреля по 31 мая остались на прежнем уровне цены на кирпич, газобетонные блоки, бетон и раствор, цемент, песок, на большую часть материалов для систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения, кровельные и теплоизоляционные материалы.
Корректировка цен в сторону снижения наблюдалась на арматуру (до -15 %), на трубы (до -4,5 %), некоторые виды пиломатериалов. Дешевле на 2 % стали акриловая краска, битум, пенополистирол.
Особенно заметно снижение цен на инженерное оборудование, расходные и отделочные материалы. Дело в том, что они были в своё время «рекордсменами» роста цен – до 200 %. Сейчас поставщики постепенно корректируют необоснованно завышенные цены. Например, в мае кабельная продукция подешевела до 25 %, светотехника и комплектующие – до 50 %, линолеум – до 10 %.
В то же время наблюдалось и заметное повышение цен.
Так, швеллер стальной вырос в цене на 4 %, а уголок – более 14 %. Подорожал стеклохолст (12 %), трубы канализационные (15 %), гидроизоляция (9,5 %).
- Говорить о полной стабилизации на рынке строительных материалов пока рано, поэтому строителям надо внимательно изучать цены, чтобы учесть их колебания и не остаться в проигрыше, - отметили в минстрое.
В Бурятии заявили об относительной стабилизации цен на стройматериалы
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Впрочем, колебания цен как в сторону роста, так и снижения по-прежнему наблюдаются
Хлебопёкам Бурятии будет предоставляться ежемесячная субсидия
С начала года жители Бурятии чаще всего уезжали в Санкт-Петербург
В России чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области
Экономика, 02.06.2022
Больше всего зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых
Экономика, 02.06.2022
Уровень конкуренции в профессиональной сфере «управление персоналом» в республике составляет 5,4 резюме на место
Экономика, 31.05.2022
Численность городского населения Бурятии увеличилась, а сельского уменьшилась
В Бурятии назвали средний размер после её повышения
Россия и Монголия намерены увеличить товарооборот в три раза
Власти подсчитали, что можно прожить на сумму чуть более 15 тысяч рублей
Экономика, 27.05.2022
Пока в Бурятии доля вакансий в сфере IT-технологий в общем числе предложений невысока
С большой закупки автобусов начнётся внедрение в городе новой транспортной модели
Исполнитель хита «Ягода-малинка» выступит в честь 356-летия Улан-Удэ
Столица Бурятии оказалась в числе десяти городов, где отмечено снижение цен
Экономика, 25.05.2022
Госэкспертиза одобрила удорожание цены контракта по ремонту двух дорог