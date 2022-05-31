Численность городского населения Бурятии увеличилась, а сельского уменьшилась
В Бурятии постоянно живёт 979 тысяч жителей. Таковы предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, которые опубликовала «Российская газета».
По сравнению с переписью 2010 годом, численность населения республики увеличилась на 0,7%.
Бурятия стала одним из двух регионов Дальневосточного федерального округа, в которых отмечается прирост населения – наряду с Якутией, где численность населения увеличилась на 3,9%.
В городах в Бурятии, согласно предварительным итогам переписи, живут 579 (59,1%) тысяч человек, на селе – 400 тысяч (40,9%). Что характерно, процентное соотношение изменилось в пользу численности городского населения.
Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения республики тогда составляла 972 021 человек, при этом городского и сельского –567 632 и 404 389 человек соответственно. Таким образом, увеличение численности постоянного населения республики произошло за счёт прироста городского населения на фоне убыли сельского.
Всего по предварительным данным по состоянию на 1 октября 2021 года переписью населения учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4 процента).
По сравнению с переписью 2010 года жителей стало больше в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах численность уменьшилась. За прошедшие с предыдущей переписи годы наиболее значительно выросло число жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
Окончательные итоги переписи будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года.
Прирост населения Бурятии за 11 лет составил 0,7%
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