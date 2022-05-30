В Улан-Удэ завершился первый российско-монгольский форум

Так, целая панельная сессия была посвящена партнёрству в сфере строительства. Бурятия предлагает наладить поставки стройматериалов (пиломатериалов и металлоконструкций).



Монголия, в свою очередь, готова нарастить поставки в Россию традиционных товаров, заявил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайхан Энхтувшин. Он уточнил, что речь идёт о полезных дикорастущих растениях, дубленках, шерстяных изделиях, валенках, мясе и мясопродуктах, текстиле и других товарах.



В целом ограничение экспорта в Европу вынудило Россию переориентировать товарные потоки на восток, в том числе на Монголию.



- То, что сейчас эти поставки прекратились, это просто значит, что мы свои товаропотоки переориентируем. Заработал наш восточный транспортный коридор, нагружается коридор север-юг по направлению в сторону Индии, в сторону стран Юго-Восточной Азии. И в этой связи, конечно, та работа, которую мы проделали с нашими партнёрами и коллегами из Монголии, играет большую роль, - заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли России Роман Черкушов.



Монголия может быть успешным транспортно-логистическим хабом для товаров, которые направляются через её территорию, было озвучено на форуме.



Для обеспечения государственных интересов странам стоило бы запустить экономический коридор Россия – Монголия – Китай. Однако перед этим как раз нужно реализовать ряд крупных проектов в транспорте, электроэнергетике, таможенном регулировании промышленности, охране окружающей среды, науке и туризме.



Сейчас перед Россией стоит задача увеличения товарооборота с Монголией в три раза. Горизонт для этого – три года.



В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайхан Энхтувшин заявил на форуме, что страна готова увеличить поставки в Россию полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий.



Кроме того, был поднят вопрос того, чтобы Монголия и Россия проводили прямые расчёты в национальных валютах - рублях и тугриках.



- Вопрос, который сегодня стоит, это взаимные расчёты в национальных валютах без использования доллара или евро. Это наиболее актуальный вопрос, его решение резко повысит экономическую активность между нашими странами. С российской стороны есть намерение перейти в расчёты рубль-тугрик. Руководители федерального уровня с российской стороны занимаются этим вопросом и это намерение подтверждают, - сказал глава республики.



Российско-монгольский товарооборот уже растет двухзначными темпами. К концу текущего года этот показатель может преодолеть отметку в 2 миллиарда долларов. К 2026 году – составить 5 миллиардов долларов.







Форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности» прошёл 27 и 28 мая в Улан-Удэ. В мероприятии приняли участие более 200 компаний из Монголии, а Россию представляли компании из Улан-Удэ, Новосибирска, Иркутска, Читы и Красноярска. Представителей двух стран объединили выставки, совещания, панельные сессии и переговоры в формате B2B. Форум завершился успешными договорённостями об их плотном сотрудничестве.Глава Бурятии Алексей Цыденов оценил Монголию как «важного стратегического партнёра РФ». Обсуждались проекты в сфере в сфере семеноводства («По климату, засухоустойчивости у нас одинаковые условия и то, что хорошо растет здесь, будет расти и в Монголии»), а также разведения пород скота. С учётом того, что экономика России разворачивается на восток, новые возможности открываются в части развития автомобильного и железнодорожного сообщений.- В последнее время российско-монгольский товарооборот растет двухзначными темпами. Есть все основания по итогам 2022 года ожидать преодоления отметки в 2 млрд в долларовом эквиваленте. На российском рынке у традиционного монгольского экспорта хорошие перспективы. В первую очередь, для изделий из кожи и кашемира, ковров, а также мяса и мясопродуктов, домашнего скота. Россия готова наращивать поставки в Монголию энергоносителей, металлов, древесины, машин и оборудования, химической продукции и продовольствия, - подтвердил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.