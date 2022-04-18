Бурятия получит ещё 20 млн на поддержку промышленности

Средства придут из резервного фонда правительства России



Из резервного фонда правительства РФ выделены средства на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает минпромторг Бурятии. Республика получит 19,9 млн рублей.



- Получить финансовую поддержку смогут предприятия малого и среднего предпринимательства, которые взяли займы на пополнение оборотных средств в кредитных организациях. В форме грантов безвозмездно будут компенсированы затраты на уплату процентов (до 90 % затрат, но не более ключевой ставки Центробанка), - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.



Всего правительство Российской Федерации выделило 4,3 млрд рублей на докапитализацию фондов развития промышленности в 77 регионах, в том числе в восьми регионах ДФО.



