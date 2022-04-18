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Бурятия получит ещё 20 млн на поддержку промышленности

Бурятия получит ещё 20 млн на поддержку промышленности
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Средства придут из резервного фонда правительства России

Из резервного фонда правительства РФ выделены средства на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, сообщает минпромторг Бурятии. Республика получит 19,9 млн рублей.

- Получить финансовую поддержку смогут предприятия малого и среднего предпринимательства, которые взяли займы на пополнение оборотных средств в кредитных организациях. В форме грантов безвозмездно будут компенсированы затраты на уплату процентов (до 90 % затрат, но не более ключевой ставки Центробанка), - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Всего правительство Российской Федерации выделило 4,3 млрд рублей на докапитализацию фондов развития промышленности в 77 регионах, в том числе в восьми регионах ДФО.

промышленность

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