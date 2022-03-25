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Российские IT-компании освободили от плановых проверок на три года

Российские IT-компании освободили от плановых проверок на три года
Экономика,  Фото:Pexels
Решение направленно на снижение административного давления на бизнес

Российские IT-компании на три года освобождают от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписании необходимого постановления, пишет «Российская газета».

Решение направленно на снижение административного давления на бизнес.
- В условиях внешнего давления уже две недели - с 10 марта - и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки. Он распространяется абсолютно на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было в период пандемии, - заявил глава правительства на заседании.

Мишустин подчеркнул, что важно строго следовать всем установленным требованиям и не нарушать их.
- Не надо усугублять ситуацию и рисковать их доверием. Еще раз подчеркну: проверки - как плановые, так и внеплановые - должны проводиться в исключительных случаях, - предупредил он.
правительство России поддержка IT

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