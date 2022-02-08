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Накопления жителей Бурятии состоят из трёх зарплат

Накопления жителей Бурятии состоят из трёх зарплат
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия оказалась в нижней части рейтинга по банковским вкладам

Агентство РИА Рейтинг представило рейтинг регионов России по размеру банковских вкладов у жителей. Исследование проведено на основе данных Центробанка и Росстата.

По объёму вкладов Бурятия оказалась на 74 месте из 85-ти.

На каждого жителя Бурятии по состоянию на 1 декабря 2021 года в среднем приходится 78,8 тысяч рублей банковских депозитов. Это значительно меньше, чем в среднем по стране (249 тысяч рублей на человека).

За год финансовая подушка жителей Бурятии в среднем выросла на 12%. Согласно исследованию, в среднем каждый вкладчик хранит на счету почти три среднемесячные зарплаты.

Доля валютных вкладов в Бурятии невысока – всего 7%.

Уверенно лидирует по вкладам Москва – более миллиона рублей на душу населения. Первенство столицы в этом рейтинге эксперты РИА Новости объясняют несколькими факторами. В том числе это высокая концентрация самых состоятельных граждан – долларовых миллионеров и миллиардеров. Кроме того, в целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%).

- По оценкам аналитиков, примерно половина всех вкладов в Москве сформирована ультра-богачами, то есть у обычных москвичей сбережения составляют примерно 500-600 тысяч на человека, что все ровно является хорошим результатом, - отмечают аналитики РИА Рейтинг.

Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 539 тысяч рублей вкладов в банках. Отставание второй столицы от первой как раз объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они, конечно, тоже есть, и соответственно они несколько «завышают» результаты обычных петербуржцев.

Стоит отметить, что обе столицы как привило опережают среднероссийскую динамику.

В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Мурманская область. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств в банках находятся в диапазоне от 274 тысяч рублей до 384 тысяч рублей. Помимо первой десятки только еще в одном регионе (Московская область – 260 тысяч рублей) среднедушевой объем вкладов выше среднероссийского. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ.

Меньше всего денег в банках на душу населения на последнюю отчетную дату было в Республике Ингушетия (12,7 тысяч рублей на человека). Схожий достаточно низкий результат в Чеченской Республике (13,8 тысячи рублей на человека).

Среди регионов Дальнего Востока денег в банках в среднем на одного жителя больше только в Магаданской области – 383,5 тысячи рублей (3 место). Второе место занимает Камчатка (308 тысяч рублей). Затем идут Сахалинская область (296,7 тысячи рублей), Чукотка (289,8 тысячи рублей), Приморский край (226,3 тысячи), республика Саха (Якутия) (147,2 тысячи), Еврейская автономия (113,3 тысячи), Забайкальский край (92,9 тысячи). Бурятия же в ДФО оказалась с наименьшим объёмом вкладов на душу населения. 
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