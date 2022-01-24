В Бурятии вырастет региональный маткапитал за второго ребёнка

После индексации эта сумма превысит 200 тысяч



По информации минсоцзащиты Бурятии, в 2021 году 2638 семей в республике воспользовались правом на региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка.



С 1 февраля размер выплаты будет проиндексирован.



- В прошлом году при рождении (усыновлении) второго ребенка, родившегося до 31.12.2019 года включительно, его размер составлял порядка 145,2 тысяч рублей. При рождении (усыновлении) второго ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, сумма составляла 191,8 тысяч рублей. После индексации эта сумма составит - 157,3 и 207,9 тыс рублей соответственно, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



В Бурятии в 2021 году на выплату регионального маткпитала израсходовано порядка 486,4 млн рублей.



Такая мера соцподдержки появилась после вхождения республики в состав Дальневосточный федеральный округ.



Средства регионального материнского капитала могут быть направлены в любое время со дня рождения второго ребёнка на:



- улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, погашение жилищных кредитов (займов), уплата первоначального взноса по жилищному кредиту (займу);

- получение образования детьми;

- оплату дошкольного образования (ясли, детский сад);

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

